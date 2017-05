Horúcim kandidátom na post českého ministra školstva je S. Štech

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Praha 18. mája (TASR) - Nástupcom ministerky školstva ČR Kateřiny Valachovej, ktorá podá zrejme začiatkom budúceho týždňa demisiu, ktorú s platnosťou k 31. máju avizovala už skôr, by sa podľa informácií denníka Právo a internetového servera Novinky.cz mohol stať jej námestník Stanislav Štech. Ten nepriamo potvrdil, že patrí medzi kandidátov.Sociálni demokrati však podľa rovnakých zdrojov zvažujú aj možnosť navrhnúť do funkcie niekdajšiu podpredsedníčku Senátu Alenu Gajdůškovú.Štech, ktorý pôsobil už skôr v tíme poradcov premiéra Bohuslava Sobotku pre oblasť sociálnych vecí, vedy, výskumu, školstva, zdravotníctva a rovnakých príležitostí, je aj profesorom Karlovej univerzity. Ako o možno nástupcovi ministra školstva sa o ňom hovorilo už pri odchode Marcela Chládka z čela rezortu v roku 2015, keď sa napokon stal námestníkom ministerky.Gajdůšková má jasné predstavy o tom, čo by bolo v rezorte školstva potrebné dotiahnuť, ako aj o tom, čo potrebujú pedagógovia i žiaci, respektíve študenti na všetkých stupňoch vzdelávacích zariadení. Uvedomuje si však, že teraz pôjde skôr o dokončenie rozrobenej práce než o púšťanie sa do novej, veď do konca volebného obdobia zostávajú iba rádovo mesiace.Ďalšou možnou kandidátkou je Lucie Orgoníková, ktorá bola v rokoch 2005-2006 hovorkyňou vlády a ktorá je od januára 2016 námestníčkou vicepremiéra Pavla Bělobrádka. V minulosti však pôsobila ako vrchná riaditeľka kabinetu ministra školstva.Valachová sa rozhodla odstúpiť minulý týždeň v súvislosti s podozrením, že sa jej námestníčka Simona Kratochvílová dohadovala na dotáciách pre šport s predsedom Futbalovej asociácie ČR Miroslavom Peltom.