Horúcim slovenským želiezkom na MS cyklokrosu je Haring

Na archívnej snímke Martin Haring. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Nominácia SR na MS v cyklokrose (28. - 29. januára, Bieles, Luxembursko):



Muži elite: Martin Haring (Dukla Banská Bystrica)



Muži U23: Matej Ulík (Tatran Liptovská Osada), Šimon Vozár (Cyklistický tím Firefly)



Ženy U23: Tereza Medveďová (Cyklistický tím Firefly)



Juniori: Jakub Varhaňovský (ŽP Šport a.s.)



Realizačný tím: Marek Varhaňovský (vedúci výpravy), Róbert Glajza (tréner), Ľuboš Puškár (mechanik)

Bieles 25. januára (TASR) - Slovenská reprezentácia sa na víkendových majstrovstvách sveta v cyklokrose predstaví s piatimi pretekármi. Podľa reprezentačného trénera Róberta Glajzu má najväčšie šance na úspešný výsledok skúsený Martin Haring, no na solídne výsledky z nedávnych pretekov Svetového pohára by mohol nadviazať Šimon Vozár.V kategórii do 23 rokov budú štartovať Šimon Vozár a Matej Ulík. Prvý menovaný by v Luxembursku rád nadviazal na nedávne sľubné umiestnenia v pretekoch Svetového pohára. V Ríme obsadil 13. miesto, v holandskom Hoogerheide 20. priečku. Medzi juniormi bude Slovensko reprezentovať Jakub Varhaňovský a jediná žena v slovenskej nominácii je Tereza Medveďová, ktorá sa postaví na štart v kategórii žien do 23 rokov.uviedol k nominácii predseda komisie pre cyklokros SZC Martin Fraňo.Ten zároveň vyjadril želanie, aby sa slovenským pretekárom na MS vyhli technické i iné problémy a aby bola slovenská výprava úspešnejšia než na minulom šampionáte. Podľa jeho slov by Slováci mali zúročiť aj dobré podmienky na prípravu.uviedol v tlačovej správe reprezentačný tréner Róbert Glajza.Svetový šampionát štartuje v sobotu 27. januára od 11.00 h pretekmi juniorov, vrcholom budú preteky elite mužov v nedeľu od 15.00 h.