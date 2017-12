Horváth: Investori chcú vyrábať v oblastiach s vyššou nezamestnanosťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. decembra (TASR) - Investori uvažujú čoraz viac o možnosti umiestniť svoj zámer v odľahlejších oblastiach Slovenska s vyššou nezamestnanosťou a lacnejšou pracovnou silou než v preplnených priemyselných parkoch. A to aj za cenu vyšších dopravných nákladov. Pre TASR to povedal riaditeľ divízie prenájmu priemyselných a logistických priestorov v konzultačnej spoločnosti Colliers International Tomáš Horváth.uviedol. Podľa neho sa industriálnemu sektoru darí nielen pozdĺž diaľnice D2, ale aj smerom na východ Slovenska. Ponuka plôch na prenájom pre výrobu a logistiku v štandarde A je od Žiliny až po Košice však limitovaná.povedal s tým, že v regióne pôsobí niekoľko aktívnych spoločností, napríklad pri Poprade, Kežmarku, Košiciach a Prešove, ktoré majú dobré napojenie na diaľnicu.O umiestenie výroby alebo logistického parku na východnom Slovensku sa zaujímajú prevažne spoločnosti, ktoré sa uchádzajú o štátnu dotáciu. Viacero tamojších okresov má nárok na najvyššiu štátnu dotáciu, a to je pre spoločnosti zaujímavé, konštatoval Horváth.