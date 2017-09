Hospodárske subjekty v Nemecku volajú po voľbách najmä po stabilite

Na snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová vychádza po úprave hlasovacích lístkov vo volebnej miestnosti počas parlamentných volieb v nemeckom Berlíne 24. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom/Berlín 25. septembra (TASR) - Nemecké hospodárske subjekty majú po nedeľňajších parlamentných voľbách v krajine, ktoré priniesli stranám doterajšej tzv. veľkej koalície značné straty, záujem na urýchlenom vytvorení nového vládneho kabinetu a investičnom pakte.Z ich radov sa s ohľadom na možné vytvorenie tzv. jamajskej koalície strán únie CDU/CSU s liberálmi z FDP a zelenými ozývali predovšetkým hlasy volajúce po stabilite, ale upozorňujúce aj na šance, ktoré by takáto koalícia mohla priniesť pre spolkovú republiku.Topmanažéri súčasne jednoznačne varovali pred Alternatívou pre Nemecko (AfD).citovala dnes tlačová agentúra DPA slová Erica Schweitnera, prezidenta zoskupenia DIHK združujúceho fakticky 79 nemeckých priemyselných a obchodných komôr, ktorý volal po koaličnej zmluve obsahujúcej viac investícií.Aj prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu (BDI) Dieter Kempf hovoril o náročnom procese vytvorenia novej vlády a výzvach, ktoré čakajú na parlament s de facto siedmimi politickými stranami, (ak strany únie CDU/CSU vnímame ako dva politické subjekty). Súčasne vyzval na rýchle preskúmanie povolebnej situácie a koncentrované rokovania o vytvorení funkčnej vlády.Obaja vysokopostavení predstavitelia ekonomickej sféry varovali pred xenofóbnymi prejavmi, ktoré si nemecké hospodárstvo nemôže dovoliť ani v náznakoch, pretože je odkázané na odborné pracovné sily spoza hraníc. Druhý z nich navyše varoval, že návrat na národnú úroveň nie je pre Nemecko alternatívou. AfD je v princípe proti tomu, čo z Nemecka urobilo silnú krajinu, dodal.Za historický strih označil výsledky nedeľňajších volieb v Nemecku šéf koncernu Volkswagen Matthias Müller, podľa ktorého staré ľudové strany dramaticky stratili a súčasne sa treťou najsilnejšou parlamentnou stranou stala pravicovoextrémistická a xenofóbna Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorej výsledok je šokujúci.Aj šéf koncernu Siemens Joe Kaeser sa vyjadril v podobnom duchu. Do parlamentu sa dokázala presadiť strana, ktorej úspech je aj porážkou elít v Nemecku, konštatoval a upozornil, že musí byť úlohou občanov do budúcnosti zapojiť do spoločnosti a poskytnúť perspektívy aj voličom tejto strany, ktorí sa cítia na okraji spoločnosti.