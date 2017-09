Hospodársky rast EÚ aj eurozóny prekoná odhady

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. septembra (TASR) - Hospodársky rast Európskej únie (EÚ) tento rok pravdepodobne prekoná očakávania. Končí sa tak dekáda, ktorú poznačili hospodárske a finančné krízy. To prináša pre EÚ novú výzvu - naštartovanie dlho odkladaných reforiem. Vyhlásil to eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici.Tempo rastu hrubého domáceho produktu celej 28-člennej EÚ aj 19-člennej eurozóny by malo do konca roka dosiahnuť takmer 2 %. Európska komisia pritom vo svojej májovej prognóze predpovedala celej EÚ v roku 2017 nárast HDP o 1,9 % a eurozóne o 1,7 %.povedal Moscovici.Hrozby, ktoré pre európsku ekonomiku predstavovali protieurópski nacionalisti v májových prezidentských voľbách vo Francúzsku, a tiež vo voľbách v Holandsku a Nemecku, odozreli a zmiernili sa aj otrasy spôsobené referendom o brexite. Zlepšovanie situácie v ekonomike aj v politike podľa Moscoviciho znamená, že predstavitelia EÚ sa musia rýchlo rozhýbať a sústrediť sa na riadenie ekonomiky eurozóny. Jedným z problémov menového bloku je totiž nedostatok štrukturálnych reforiem.Podľa Moscoviciho neplatí, že keď sa veci zlepšujú je potrebné zastaviť reformy. Práve naopak tento moment by sa mal využiť na to, aby sa urobilo to, čo je potrebné, dodal.