Hospodársky výbor odobril ďalších kandidátov do Regulačnej rady ÚRSO

Bratislava 26. januára (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti odobril vo štvrtok (25.1.) ďalších troch kandidátov na voľbu za člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Sú nimi Eduard Hulík, Ján Ďuriš a Ivan Galbička. TASR o tom informoval člen výboru Karol Galek (SaS). Keďže všetci splnili zákonné podmienky, postúpili na hlasovanie do pléna NR SR.Galek pripomenul, že z minulého kola do voľby postúpili aj ďalší traja neúspešní kandidáti, ktorí boli vypočutí už minulý rok a volení na poslednej schôdzi, avšak ani jeden z nich nedosiahol potrebný počet hlasov. Sú nimi Ľubomír Blaško, Milan Jarás, Jozef Mihalčin.Na najbližšej schôdzi parlamentu by mali poslanci zo všetkých kandidátov zvoliť dvoch. Ich mená sa následne dostanú na stôl prezidentovi, ktorý si vyberie jedného. Ten bude zástupcom NR SR v Regulačnej rade ÚRSO najbližších šesť rokov.V rade je celkom šesť členov, pričom každé dva roky sa dvaja obmenia. Dva návrhy dáva parlament a dva vláda, z nich si prezident vyberá jedného. NR SR aj vláda majú v rade spolu po troch zástupcov.