Hospodárstvo eurozóny v prvom mesiaci nového roka nabralo tempo

Londýn 5. februára (TASR) - Hospodárstvo eurozóny aj v prvom mesiaci nového roka nabralo tempo. Svedčí o tom zrýchlenie rastu aktivity jeho súkromného sektora v januári na takmer 12-ročné maximum, a to vďaka masívnemu prírastku nových firiem a úmerne tomu aj nových pracovných miest. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit.Podľa aktualizovaných údajov Markit kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v januári stúpol na 58,8 bodu z decembrových 58,1 bodu. Spresnený PMI je najvyšší od júna 2006 a prekonal aj rýchly odhad, podľa ktorého mal dosiahnuť 58,6 bodu.Hodnota indexu sa drží vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast výkonu súkromného sektora od jeho poklesu. PMI súkromného sektora eurozóny sa pohybuje nad touto hranicou už 55 mesiacov v rade.Prieskum tiež ukázal, že pod januárový výsledok sa podpísali všetky kľúčové ekonomiky euroregiónu, pričom najvyššiu hodnotu PMI zaznamenalo Francúzsko, a to 59,6 bodu, čo je jeho takmer 6,5-ročné maximum. Nasledujú Nemecko s 59 bodmi (81-mesačné maximum), Taliansko (59 bodov, tiež 81-mesačné maximum), Írsko (59 bodov, dvojmesačné minimum) a Španielsko (56,7 bodu, šesťmesačné minimum).Prieskum tiež ukázal, že spresnený PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v januári zvýšil na 58 bodov z 56,6 bodu v decembri, čo je tiež viac ako 57,6 bodu pri rýchlom dohade.Hodnota PMI výrobného sektora zostala v januári na vysokej úrovni, aj keď jeho hodnota mierne klesla, na 59,6 bodu z decembrových 60,6 bodu. Decembrová hodnota indexu bola najvyššia v doterajšej histórii týchto údajov.Hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson pripomenul, že spresnený PMI súkromného sektora zaznamenal v januári najstrmší medzimesačný nárast od júna 2006. A ak si súčasnú hodnotu udrží aj vo februári a v marci, zodpovedá to medzikvartálnemu rastu hospodárstva o 1 %.