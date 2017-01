Hossa sa po zranení opäť hlási do služby: Kedy a proti komu nastúpi?

Slovenský hokejista Marián Hossa. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 5. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marián Hossa, ktorý vynechal päť zápasov pre zranenie v hornej časti tela, by sa mal vrátiť do zostavy Chicaga v noci na piatok, keď Blackhawks privítajú na domácom ľade Buffalo. Čoskoro 38-ročný útočník absolvoval v stredu kompletný tímový tréning vrátane náročných nácvikov prečíslení 3 na 2 a v najbližšom zápase NHL by mal vykorčuľovať po boku tradičného "parťáka" Jonathana Toewsa.povedal Hossa pre chicagský denník Daily Herald. Skúsený krídelník, ktorý napriek hernému výpadku stále vedie so 16 gólmi poradie strelcov tímu spoločne s Rusom Arťomom Anisimovom, sa chcel vrátiť do súťažného diania už skôr, no podľa jeho slov bolo rozumnejšie počkať, pokiaľ sa stopercentne nezotaví. Otázkou teraz je, v akej forme sa predstaví po vyše dvojtýždňovej absencii.podotkol.Tréner Joel Quenneville ho zaradí opäť k centrovi Toewsovi, na ľavom krídle druhej lajny však dostanú nového spoluhráča - 28-ročného Spencera Abbotta, ktorého "jastrabi" povolali z farmy v Rockforde. Hossovi sa páči, čo Abbott ukázal na tréningu a sľúbil, že spolu s Toewsom urobia všetko, aby sa nový člen útoku cítil komfortne.dodal Hossa.