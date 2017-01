Hossa sa po zranení vráti možno už v pondelok na Winter Classic

Pravé krídlo Chicago Blackhawks Marian Hossa (v strede). Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Chicago 1. januára (TASR) - Marián Hossa sa do zostavy hokejistov Chicaga vráti po zranení možno už v pondelok. Blackhawks sa v rámci série Winter Classic predstavia na Busch Stadium v St. Louis v súboji proti domácim Blues, hoci teplé počasie a dážď ešte môžu narušiť plánovaný termín zápasu.povedal kouč Chicaga Joel Quenneville o možnom pondelňajšom nasadení Hossu. Ten utrpel ešte pred Vianocami v zápase proti Ottawe Senators zranenie hornej časti tela a odvtedy sa na ľade neobjavil. V prebiehajúcej sezóne patrí k lídrom ofenzívy "jastrabov", s bilanciou 16+7 v 34 dueloch je najlepším strelcom a piatym najproduktívnejším hráčom tímu.Predpoveď počasia pre zápas pod holým nebom v St. Louis ale nie je príliš priaznivá. Ak by podmienky nedovolili hrať v stanovenom termíne, duel by podľa zámorských médií mohli presunúť zo skorého popoludnia na večer, prípadne až na utorok.