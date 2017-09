Hotel Danube mesto skolauduje, len ak budú všetky orgány súhlasiť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. septembra (TASR) – Stavebný úrad bratislavského Starého Mesta vydá kolaudačné rozhodnutie v prípade hotela Danube iba v prípade, ak bude disponovať súhlasnými stanoviskami všetkých zúčastnených dotknutých orgánov štátnej správy.uviedla pre TASR staromestská hovorkyňa Nora Gubková, ktorá zároveň poprela, že by v prípade fasády hotela pochybil práve stavebný úrad.Kolaudačné konanie na žiadosť stavebníka už staromestský stavebný úrad vypísal, momentálne je však podľa hovorkyne prerušené. Zdôraznila, že ku kolaudačnému konaniu sú prizvaní všetci zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy, vrátane Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava. Ten síce vydal v minulosti záväzné stanovisko, v ktorom schválil projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na rekonštrukciu hotela, avšak s podmienkami a prísnymi regulatívmi. Medzi nimi bola aj podmienka prepracovať vizualizáciu, upraviť fasádu tak, aby rešpektovala pôvodný koncept architektonickej súťaže z čias výstavby objektu a finálnu verziu dať na posúdenie a schválenie pamiatkovému úradu. To sa ale nestalo.Úrad však za svojvoľné konanie investora odmieta niesť zodpovednosť. Jeho riaditeľ Peter Jurkovič niekoľkokrát zdôraznil, že nová fasáda hotela nebola pred realizáciu s pamiatkovým úradom prerokovaná, ani odsúhlasená. Reagoval tak na niektoré kritické hlasy, že v tejto veci pochybil pamiatkový úrad.skonštatoval Jurkovič. Podotkol, že v súvislosti s hotelom už zasadala pamiatková komisia úradu a vyjadrila negatívne stanovisko. Jurkovič nepredpokladá, že by sa stanovisko malo meniť.Kriticky novú fasádu hotela hodnotí aj člen kultúrnej komisie pri staromestskom miestnom zastupiteľstve Matej Vagač, podľa ktorého sa nesnaží prispôsobiť prostrediu, v ktorom sa nachádza.myslí si Vagač.Komisia sa podľa neho k zámeru rekonštrukcie hotela ani k vizualizáciám nevyjadrovala, ani ich nevidela, keďže takéto posudzovanie nemá v kompetencii a činnosti. Je však presvedčený, že by v takýchto zásadných záležitostiach mala dať svoje stanovisko. Najbližšie kultúrna komisia zasadá v pondelok 18. septembra a zatiaľ táto problematika v programe zaradená nie je. Či bude prípadne žiadať o vysvetlenie príslušné orgány, bude možné podľa Vagača odpovedať až po jej zasadnutí.Podľa neho však tento prípad môže konečne otvoriť problematiku stavania a rekonštrukcie budov v centre mesta, najmä v pamiatkovej rezervácii a pamiatkovej zóne. Upozorňuje, že sa nevedú odborné ani laické diskusie, ani sa nevyužívajú inštitúcie, komisie a iné samosprávne a občianske organizácie, ktoré sú zriadené za týmto účelom. Podobných prešľapov je v meste podľa Vagača viacero, naposledy rekonštrukcia nemocnice na Bezručovej ulici.Na otázky TASR investor nereagoval.