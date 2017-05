Hotelieri: Rast minimálky a víkendové príplatky zvýšia ceny hotelov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Zvyšovanie minimálnej mzdy a príplatky za prácu počas víkendov a štátnych sviatkov budú v hoteloch a reštauráciách znamenať zvyšovanie nákladov a zvyšovanie cien.upozornil generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácií (ZHR) SR Marek Harbuľák, čím reagoval na sociálne návrhy predstavené vládou či stranou Smer-SD.Tieto opatrenia budú mať podľa neho veľmi negatívny vplyv aj na počet zamestnancov a výrazne obmedzia poskytované služby.doplnil Harbuľák.Zväz hotelov a reštaurácií preto žiada vládu a stranu Smer-SD o podrobnejšiu analýzu dopadov navrhovaných opatrení na zamestnávateľov v odvetví cestovného ruchu.dodal generálny sekretár. Práve tomuto problému by preto mali podľa neho štátne orgány venovať zvýšenú pozornosť.Harbuľák zároveň doplnil, že ZHR SR podporuje systémové opatrenia štátu, ktorých cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti domáceho cestovného ruchu. Vďaka tomu môže rásť počet návštevníkov, priamo úmerne sa zvyšujú obraty podnikov, vytvárajú sa nové pracovné príležitosti a zvyšujú mzdy.Premiér Robert Fico (Smer-SD) totiž v pondelok 1. mája uviedol, že vláda chce dynamicky pristúpiť k zvyšovaniu minimálnej mzdy, ktorá by sa mala na budúci rok priblížiť k sume 500 eur mesačne a v roku 2019 by mala hranicu 500 eur prekročiť. Zároveň avizoval, že príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu by mali dosiahnuť 100 % výšky minimálnej mzdy.dodal.