Hotelierska skupina Best Hotel Properties má za sebou historicky najús

Bratislava 29. septembra (OTS) - Všetky hotely patriace do portfólia hotelierskej skupiny Best Hotel Properties, a.s., (BHP) dosiahli v prvom polroku tohto roka rast výnosov aj prevádzkového zisku v eurách. Pod historicky najúspešnejší polrok Skupiny sa podpísala aj akvizícia v londýnskom hoteli Double Tree by Hilton Westminster, v ktorom BHP získala 45-% podiel.skomentoval najvýznamnejšie zmeny v štruktúre Skupiny predseda jej predstavenstva Branislav Babík.Pozitívne trendy vývoja jednotlivých hotelov sa podľa neho odzrkadlili na konsolidovaných prevádzkových výsledkoch Skupiny. „vysvetlil predseda predstavenstva a doplnil, že EBITDA marža z hotelovej činnosti bola v prvom polroku na úrovni 30 %, čo je výsledok porovnateľný s top svetovými hotelierskymi spoločnosťami.Najvýznamnejší hotel v portfóliu z pohľadu výšky výnosov, pražský Hotel InterContinental, vykázal aj počas prvého polroka 2017 ďalší rast hlavných prevádzkových ukazovateľov, čo sa prejavilo v raste tržieb o 9,3 % na 12,6 milióna EUR. Vzrástol tiež ukazovateľ EBITDA, a to o 16 % na 5,1 milióna EUR. Hotel patrí medzi lídrov trhu v ukazovateli výšky tržieb na dostupnú izbu (RevPAR) a pravidelne je najlepší na trhu v tempe rastu priemerných cien za izbu o 10 a viac percent.Moskovský hotel Baltschug Kempinski, o predaji ktorého BHP v súčasnosti rokuje, vykazuje Skupina podľa pravidiel medzinárodného výkazníctva IFRS ako samostatný segment, ukončené činnosti. Vďaka efektívnejšej prevádzke a priaznivému vývoju výmenného kurzu ruského rubľa dosiahol hotel Baltschug Kempinski rast tržieb o 16 % na 7,7 milióna EUR. Vzrástol aj ukazovateľ EBITDA, a to o 80 % na 2,6 milióna EUR.Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel Bratislava zaznamenal vďaka pozitívnemu vývoju na trhu významné rasty obsadenosti aj priemerných cien, v dôsledku čoho narástli tržby hotela v porovnaní s vlaňajškom až o 25 % na viac ako 4 milióny EUR. EBITDA hotela sa medziročne takisto zvýšila a dosiahla 0,8 milióna EUR.komentoval Branislav Babík.V novej akvizícii v londýnskom hoteli Double Tree by Hilton Westminster vlastní Skupina nekontrolný podiel, a preto výsledky hotela priamo nevstupujú do konsolidácie skupinových tržieb ani EBITDA z hotelovej činnosti, ale vykazujú sa len ako investícia. „doplnil predseda predstavenstva.Vzhľadom na vývoj výnosov počas letných mesiacov a počty rezervácií manažment predpokladá aj v nasledujúcom období medziročný rast tržieb na všetkých trhoch, kde Skupina pôsobí.uzavrel Branislav Babík.