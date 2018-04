Hotely v portfóliu BHP dosiahli vlani nárast tržieb

Foto: BHP Foto: BHP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríl (OTS) -komentoval hospodárske výsledky za rok 2017 Branislav Babík, predseda predstavenstva BHP. Dodal, že celkové tržby hotelov v portfóliu BHP spolu s tržbami hotelov mimo vlastníckej štruktúry, ktoré skupina manažuje, po prvýkrát spolu presiahli hodnotu 100 miliónov EUR.V roku 2017 zaznamenala skupina BHP rast konsolidovaných výnosov o 12 % na viac ako 56,4 mil. EUR. EBITDA skupiny z hotelovej činnosti narástla o 35 % na takmer 17,4 mil. EUR.vysvetlil Branislav Babík.Historicky najvýznamnejší hotel v portfóliu skupiny z pohľadu výšky výnosov, pražský InterContinental, vykázal už piaty rok medziročný rast hlavných prevádzkových ukazovateľov, čo sa prejavilo na vyšších tržbách. Tie vzrástli medziročne o 12 % na 28,4 mil. EUR. Ukazovateľ EBITDA narástol o 13 % na 12,1 mil. EUR.doplnil predseda predstavenstva.Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel Bratislava dosiahol vlani vďaka pozitívnemu vývoju na trhu významný rast obsadenosti. Hotel vykázal nárast RevPAR a zároveň aj rast tržieb o takmer 8 % na 8,3 mil. EUR. EBITDA hotela sa medziročne zvýšila a dosiahla 1,6 mil. EUR. Hotel, ktorý BHP manažuje na základe zmluvy o frančíze so spoločnosťou Marriott International, je dlhodobým lídrom na trhu luxusných hotelov v Bratislave.Moskovský hotel Baltschug Kempinski, o predaji ktorého skupina stále rokuje, a preto ho podľa pravidiel medzinárodného výkazníctva IFRS vykazuje ako samostatný segment, ukončené činnosti, dosiahol najmä vďaka rastu cien na trhu, efektívnejšej prevádzke a priaznivému vývoju výmenného kurzu ruského rubľa rast tržieb o 13 % na 16,4 mil. EUR. Rástla aj EBITDA, a to o 48 % na 5,9 mil. EUR. Hotel dlhodobo patrí medzi top luxusné hotely na lokálnom trhu a vďaka svojej vynikajúcej polohe a histórii patrí medzi ikonické nehnuteľnosti v Moskve.Keďže v londýnskom hoteli Double Tree by Hilton Westminster vlastní BHP nekontrolný podiel, výsledky hotela priamo nevstupujú do konsolidácie skupinových tržieb ani EBITDA z hotelovej činnosti, ale v rámci konsolidovaných výsledkov Skupiny sa vykazujú len ako investícia.doplnil Branislav Babík.Vzhľadom na vývoj tržieb od začiatku tohto roka a počty rezervácií sa podľa predsedu predstavenstva BHP dá predpokladať aj v nasledujúcom období medziročný rast výnosov na všetkých trhoch, kde BHP pôsobí.uzavrel Branislav Babík.