Hovorca Bieleho domu Sean Spicer rezignoval na svoju funkciu

Sean Spicer, archívne foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 21. júla (TASR) - Hovorca Bieleho domu Sean Spicer sa dnes rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie. S odvolaním sa na dve osoby oboznámené s jeho rozhodnutím, ktoré si neželali byť menované, o tom informovala agentúra AP.Jeden z týchto zdrojov uviedol, že Spicer sa rozhodol na svoju funkciu rezignovať pre námietky k osobe newyorského finančníka Anthonyho Scaramucciho, ktorému dnes americký prezident Donald Trump ponúkol post riaditeľa pre komunikačnú stratégiu Bieleho domu.Samotný Trump údajne Spicera požiadal, aby vo funkcií hovorcu ostal. Spicer to však odmietol, pričom argumentoval práve nevhodnosťou prezidentovho výberu Scaramucciho, uviedol denník New York Times s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s kauzou.Riaditeľ pre komunikačnú stratégiu Bieleho domu zodpovedá za prípravu a realizáciu dennej agendy prezidenta, a to aj prostredníctvom mediálnych kampaní. Okrem toho koordinuje tiež prípravu dôležitých prejavov prezidenta, najmä správ pre Kongres. Túto funkciu spolu s rolou hovorcu Bieleho domu doposiaľ - po májovej rezignácií Mikea Dubkea - zastával práve Spicer.