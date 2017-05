Hovorca českej vlády: Premiér Sobotka nepríde na Hrad podať demisiu

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 4. mája (TASR) - Český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes nepríde na Hrad podať demisiu, ale iba oboznámi prezidenta so stanoviskom ČSSD k ďalšiemu postupu a s analýzou majetkových pomerov ministra financií Andreja Babiša, šéfa hnutia ANO. Spravodajskému serveru Novinky.cz to potvrdil hovorca českej vlády Martin Ayrer.O tom, že demisia bude formálne platná až v polovici mája, hovoril Ayrer už v stredu v reakcii na to, že Pražský hrad oznámil, že Sobotka pôjde za prezidentom, aby mu demisiu odovzdal.povedal v stredu Novinkám Ayrer. Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček predtým na Twitteri uviedol, že Sobotka príde na Hrad podať demisiu.Podľa najnovšieho vyjadrenia však bude vo štvrtok na Hrade s prezidentom iba konzultovať aktuálnu situáciu okolo vlády a predstaví mu rýchle riešenie vládnej krízy, ktoré mieni presadzovať ČSSD. Zároveň Zemana zoznámi s analýzou nejasností okolo majetkových pomerov ministra financií Andreja Babiša.S hlavou štátu sa Sobotka dohodne aj na formálnom odovzdaní demisie, ktoré by malo prebehnúťŠéf kabinetu svojím rozhodnutím podať demisiu zaskočil koaličných partnerov z hnutia ANO i ľudovcov. Pôvodne sa totiž zdalo, že bude chcieť odvolať iba Babiša pre pochybnosti ohľadom jeho podnikania a korunových dlhopisov.