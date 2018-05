Hovorca EK: Dlhodobý rozpočet EÚ bude moderný a spravodlivý

Policajti hliadkujú pred sídlom Európskej komisie. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu poobede predstaví prvý dlhodobý rozpočet na obdobie rokov 2021-2027, ktorý bude modelovaný už bez finančnej účasti Spojeného kráľovstva.Podľa diplomatických zdrojov z prostredia EÚ úradníci eurokomisie pracovali na podrobnostiach budúcej finančnej perspektívy EÚ do poslednej chvíle, aj počas uplynulého víkendu a aj 1. mája počas Sviatku práce, keď majú zamestnanci euroinštitúcií voľno.Hovorca EK Margaritis Schinas v stredu doobeda prostredníctvom svojho účtu na Twitteri oznámil, že návrh z dielne eurokomisie znamenáspresnil Schinas.Predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani v tejto súvislosti rozhodol o skoršom začatí májovej plenárnej schôdze v Štrasburgu a pozval predsedu EK Jeana-Clauda Junckera, aby počas dvojhodinovej rozpravy s europoslancami predstavil priority a ciele budúceho viacročného finančného rámca (VFR). Debata sa začne o 13.OO hodine.Európsky parlament pred touto debatou oznámil, že europoslanci trvajú na tom, aby sa budúci rozpočet EÚ zameral na nové priority, ako sú bezpečnosť, obrana a migrácia, a naďalej podporoval malé a stredné podniky, mladých ľudí, chudobné regióny a poľnohospodárov, ako aj vedecký výskum.Agentúra Reuters upozornila, že EK zrejme navrhne zvýšiť rozpočet o 30 % aj na zahraničnú pomoc EÚ po roku 2020. Balík na zahraničnú pomoc by vzrástol z 95 miliárd eur až na 123 miliárd eur a mal by byť spravovaný prostredníctvom jedného fondu namiesto rozdelenia na 19 rôznych programov ako doteraz.Dlhodobý "pobrexitový" rozpočet predstaví eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger. Ten už dávnejšie upozornil, že na zaplnenie "diery", ktorú v eurorozpočte zanechá odchod Británie, čo znamená výpadok 12 až 14 miliárd eur ročne, bude potrebná kombinácia škrtov v niektorých politikách a viac peňazí zo strany členských štátov.Komisia by privítala, keby sa podarilo schváliť sedemročný rozpočet ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Viaceré štáty EÚ však naznačili, že dodržať tento termín bude "nemožné" vzhľadom na rozdelenie EÚ na východ a západ, sever a juh, a na neochotu národných vlád ustupovať zo svojich priorít v čase, keď populizmus a protieurópske nálady sú na vzostupe.