Hovorca hlavy štátu spochybnil platnosť návrhu na Babišovo odvolanie

Na snímke predseda ČSSD Bohuslav Sobotka (uprostred) a predseda hnutia ANO Andrej Babiš (vľavo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 5. mája (TASR) - Pochybnosti o platnosti návrhu na odvolanie vicepremiéra a ministra financií ČR Andreja Babiša z funkcie vyjadril dnes v Prahe Jiří Ovčáček, hovorca prezidenta Miloša Zemana.Podľa jeho názoru Ústava ČR neráta s možnosťou uvedenia konkrétneho dátumu odvolania, ktorým je v dokumente 9. máj.Úrad vlády ČR však ústami hovorcu Martina Ayrera úvahy o neplatnosti dokumentu odmietol s tým, že sa rovnako postupovalo aj v minulosti a hlava štátu návrhom vyhovela, informovali české médiá.konštatoval ešte skôr Ovčáček.Zemanovi prekáža, že predseda vlády ČR Bohuslav Sobotka do návrhu na odvolanie bez odporúčania rovno napísal dátum, ku ktorému by chcel vicepremiéra a ministra financií odvolať.nechal sa počuť hovorca hlavy štátu.Ovčáček však neskôr dodal, že Zeman sa bude návrhom fakticky zaoberať až po návrate z oficiálnej návštevy Čínskej ľudovej republiky, ktorý je naplánovaný v noci na 18. mája.poznamenal hovorca Pražského hradu.Ústavní právnici, ako aj iní znalci legislatívy sa takmer zhodne domnievajú, že prezident by mal Sobotkovmu návrhu vyhovieť, a to v čo možno najkratšom alebo aspoň primeranom čase.