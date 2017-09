Hovorca maďarskej vlády varoval pred Sorosovým migračným plánom

George Soros Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. septembra (TASR) - Integrácia každého migranta by na základe plánu amerického finančníka Georgea Sorosa mala byť podporená ročne 15.000 eurami. Podľa agentúry MTI to dnes povedal v Budapešti hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács, podľa ktorého to znamená, že podpora zhruba poldruha milióna ilegálnych migrantov, ktorí prišli v uplynulom období dvoch rokov do Európy, by vyšla na 45 miliárd eur. To je suma zodpovedajúca 40 percentám maďarského hrubého domáceho produktu, dodal.Kovács ďalej okrem iného podotkol, že ročnú sumu podpory na jedného migranta Maďar dostávajúci minimálnu mzdu zarobí za deväť rokov.Podľa slov hovorcu je zarážajúca nielen suma podpory, ale aj skutočnosť, že príslušné zdroje chcú v Európe vytvoriť údajne zo zvýšenia dane z pridanej hodnoty, z ďalšieho zdanenia pohonných látok a cestovného ruchu, ako aj z krátenia poľnohospodárskych a kohéznych fondov Európskej únie.zdôraznil hovorca a dodal, že plán ráta v Európe s prijatím milióna migrantov ročne.Kovács vyzval maďarských občanov, aby v rámci nadchádzajúcej takzvanej národnej konzultácie podpísali a vrátili vládny dotazník o odmietnutí Sorosovho plánu, čo by poskytlo kabinetu