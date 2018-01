Hovorca poľského premiéra: Morawiecki chce rozvíjať vzťahy s Maďarskom

Nový poľský premiér Mateusz Morawiecki. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 2. januára (TASR) - Predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki chce rozvíjať poľsko-maďarskú spoluprácu, ktorá by mala byť prospešná pre celý región strednej Európy. S odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie Michala Dworczyka, hovorcu nového poľského premiéra, o tom informovala agentúra PAP.Morawiecki by podľa tohto zdroja mal v stredu navštíviť Budapešť.Ako uviedol Dworczyk v rozhovore pre poľské verejnoprávne médiá, premiérova návšteva v MaďarskuV tejto súvislosti spomenul aj spoluprácu krajín v rámci iniciatívy Trojmorie a Vyšehradskej skupiny.dodal.Hovorca vyhlásil, že poľský premiér chcePo úspešných stretnutiach s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britskou premiérkou Theresou Mayovou prišiel podľa Dworczykových slov čas na to, aby sa upriamila pozornosť na úlohu Poľska v stredoeurópskom regióne a poľsko-maďarskú spoluprácu, ktorá je už tradične na dobrej úrovni.Okrem návštevy Budapešti má poľský premiér absolvovať aj stretnutie s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Mal by s ním diskutovať o vývoji situácie po tom, ako EK aktivovala proti Poľsku článok 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii.Maďarský premiér vlani v decembri kritizoval právne konanie Európskej komisie voči Poľsku, ktoré by mohlo viesť k sankciám voči Varšave.vyhlásil Orbán.