Hovorka zatiaľ čaká na šancu na MS 2018: Každý by chcel hrať

Marek Hovorka, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kodaň 7. mája (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hovorka čaká na svoju šancu na MS v Dánsku trpezlivo, na ľade trénuje každý deň. Spolu s ďalším útočníkom Andrejom Kudrnom, brankárom Denisom Godlom a obrancom Máriom Grmanom je stále mimo súpisky Slovákov, no jeho šanca by po dvoch prehrách mohla prísť čoskoro.Hovorka zatiaľ zápasy sledoval iba z tribúny.Každý hráč s podobným údelom neprežíva zápasy v pokoji, na tribúne je to niečo úplne iné a aj 33-ročný útočník to prežíval podobne. A ako videl oba zápasy?Hovorka sa na ľade objavil počas oboch dobrovoľných tréningov Slovenska.povedal pre TASR. Na šancu teda trpezlivo čaká a dá sa predvídať, že po dvoch prehrách by mohla prísť.Slovenskí hokejisti zatiaľ pendlujú medzi halou a hotelom, na spoznávanie Kodane ešte nebol priestor. Ale nejaký spoločný program pre nich realizačný tím chystá a hráči budú mať priestor vyjsť si do mesta aj samostatne.uzavrel Hovorka.