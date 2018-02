HR v obchode: Chceme podávača alebo predavača tovaru?

Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (OTS) - V programe figurujú prednášky dotýkajúce sa reťazcov s potravinami, fashion a elektro, konceptov finančných inštitúcií aj služieb. Spoločným menovateľom pre všetky menované je ľudský faktor. Jemu bude venované jedno samostatné dejstvo.Nosnou časťou programu Retail Innovations Conference II je téma remodelingu, ale celé tretie dejstvo je venované ľudským zdrojom v retaile. V prvej časti vystúpi kľúčový rečník a hlavná hviezda druhého ročníka festivalu, uznávaný. Predstavífiliálok, kam chodia radi zákazníci aj zamestnanci. V treťom samostatnom bloku však prídu na radArtiklom, ktorý v obchode dlhodobo chýba, sú kvalifikovaní a lojálni zamestnanci. Čo ich motivuje zostať? Sú to plat, benefity či provízie, alebo kolektív a príjemné pracovné prostredie? Premietne sa zvýšenie honoráru aj do širšieho úsmevu a ústretovosti k zákazníkom? Dokážu aj menej kvalifikovaní ľudia zastávať zodpovedné funkcie? Budú sa chcieť učiť? Alebo upadnú do rutiny a budú sa „rozčuľovať iba do výšky platu“? Nahradia takýchto ľudí napríklad roboty alebo samoobslužné pokladnice? Dozviete sa, ako pristupovať k ľuďom tak, aby sa sami prihlásili a vo vašej firme zotrvali. Budeme spoločne hľadať odpoveď na otázku, ako sa z jednoduchého „podávača tovaru“ darí vychovať predavačov a obchodníkov.Inovatívny retailový event musí mať aj inovatívne nástroje komunikácie. Pre cielené oslovenie tej správnej retailovej komunity sme zvolili sociálnu sieť pre profesionálov LinkedIn.,“ dodávaPrihláste sa na festival ešte dnes: http://retail-innovations.com/