Hra Hoax ukáže pozadie falošných správ a ich vplyv na vznik extrémizmu

Na archívnej snímke budova Divadla Andreja Bagara. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 24. januára (TASR) – V Nitrianskom kraji vzniklo Hrdé Hnutie. Jeho členovia oblečení v straníckych tričkách chcú chodiť za študentmi do stredných škôl, hliadkujú vo vlakoch a zorganizovali aj jazdu za slušných ľudí proti extrémistickým asociálom. Členmi hnutia sú dokonca herci Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre, ktorí pomáhajú jeho myšlienky šíriť. Všetky tieto informácie sú súčasťou falošnej správy, ktorú vytvorili tvorcovia divadelnej inscenácie Hoax.Ide o edukatívnu hru, ktorú uvedie DAB v premiére 26. januára v telocvični na Gymnáziu Párovská v Nitre a neskôr ju bude prinášať aj do ďalších stredných škôl v Nitrianskom kraji.vysvetlila dramaturgička a jedna z autoriek, ktoré stoja za vznikom Hoaxu, Slavka Civáňová.Podľa slov spoluautorky a režisérky hry Silvie Vollmannovej cieľom edukatívnej hry Hoax nie je poučovať mladých ľudí.uviedla Vollmannová.Ako pripomenula, inscenácia Hoax nie je viazaná na divadelný priestor, ale je priamo postavená a zasadená do priestoru telocvične, v ktorej sa bude v stredných školách hrávať.skonštatovala Vollmannová.Tvorcovia Hoaxu chcú svojou hrou poukázať na problém, ktorým je absentujúca mediálna výchova u mladých.pripomenula Civáňová.Pri vzniku inscenácie spolupracovalo s DAB aj vedenie Gymnázia Párovská v Nitre, ktoré na skúšky i premiéru hry poskytlo svoju telocvičňu.skonštatoval riaditeľ gymnázia Martin Chudík.