Hráči a vedenie Herthy si uctili obete teroristického útoku v Berlíne

Na snímke nákladné auto, ktoré narazilo do davu ľudí na vianočných trhoch v Berlíne v pondelok 19. decembra 2016. Na následky ťažkých zranení po pravdepodobnom teroristickom útoku na predvianočné trhy v berlínskej štvrti Charlottenburg, ku ktorému došlo v pondelok večer, zomreli podľa nemeckej tlačovej agentúry DPA v nemocnici ďalšie tri osoby. Celkový počet obetí sa tak zvýšil z doterajších deväť na 12. V starostlivosti zdravotníkov v nemocniciach nemeckej metropoly zostáva naďalej 48 zranených, medzi ktorými sú aj viaceré osoby s ťažkými traumami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. decembra (TASR) - Hráči, tréneri a vedenie nemeckého futbalového klubu Hertha Berlín si krátko pred výkopom stredajšieho bundesligového zápasu s Darmstadtom uctili obete pravdepodobného teroristického útoku, ktorý sa odohral v pondelok v hlavnom meste krajiny.Tréner Pál Dárdai a manažér klubu Michael Preetz položili v stredu pred kostol na námestí Breitscheidplatz, kde sa útok odohral, pamätný veniec s nápisom "V tichom žiali" a tím sa zhromaždil na tichú spomienku. Pri útoku, pri ktorom do davu na Vianočných trhoch vrazil neosvetlený kamión, zahynulo najmenej 12 ľudí a desiatky utrpeli zranenia.Na pamiatku obetí sa pred všetkými stredajšími stretnutiami bundesligy uskutoční minúta ticha a hráči ponesú čierne pásky. Rovnako to bude aj na Olympijskom štadióne v Berlíne, kde budú platiť výrazne sprísnené bezpečnostné opatrenia. O zrušení zápasu neuvažovali.V Herthe pôsobia aj dvaja slovenskí reprezentanti Peter Pekarík a Ondrej Duda. "Som v poriadku, našťastie sa mi nič nestalo. A súcitím s tými, čo ich to postihlo," napísal na facebooku Duda.