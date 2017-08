Hráči by sa mali vyhnúť nelegálnym poskytovateľom hier, varuje MF SR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. augusta (TASR) - Hráči hazardných hier na internete by mali byť obozretní a vyhnúť sa nelegálnym poskytovateľom. Ak totiž dôjde k zablokovaniu takejto nelegálnej stránky, štát im nebude vedieť pomôcť a môžu tak prísť o svoje peniaze. Upozorňuje na to Ministerstvo financií (MF) SR. Zoznam nelegálnych stránok, teda tzv. blacklist, zverejňuje od polovice júla tohto roka finančná správa SR.Od začiatku júla tohto roka má štát právo zablokovať internetové stránky, ktoré ponúkajú nelegálny hazard. Sú to tie, ktoré na Slovensku nemajú platnú licenciu a neplatia dane. Vo väčšine prípadov ide o zahraničné stránky, resp. spoločnosti, ktoré fungujú z daňových rajov.Finančná správa začala kontrolovať nelegálny hazard na internete na začiatku júla a odvtedy identifikovala 23 nelegálnych spoločností poskytujúcich online hazardné hry. Oslovené subjekty majú vždy 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť ukončili. Momentálne táto lehota plynie siedmim spoločnostiam. Ak vyzvané subjekty nelegálnu činnosť neukončia, dostanú sa na zoznam zakázaných webových sídiel. Tri spoločnosti prevádzkujúce webové stránky ponúkajúce nelegálny hazard svoju činnosť už ukončili. K 31. júlu tohto roka finančná správa takto evidovala na zozname 16 spoločností. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500.000 eur.Blokovanie nelegálnych stránok vyplýva z novely zákona o hazardných hrách, ktorú prijal parlament minulý rok.uviedol v správe pre médiá štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc.Ministerstvo preto upozorňuje, že slovenskí hráči by mali prestať využívať ponuku týchto nelegálnych stránok.doplnil Kuruc.Zoznam nelegálnych stránok, ktorým by sa mali slovenskí spotrebitelia vyhnúť, aktualizuje finančná správa každý týždeň na svojej stránke.