Hráči Chelsea salutovali Terrymu, striedal symbolicky v 26. minúte

Kapitán Chelsea John Terry bozkáva majstrovskú trofej počas osláv zisku titulu po výhre nad Sunderlandom vo futbalovom zápase anglickej Premier League Chelsea Londýn - FC Sunderland na štadióne v Londýne 21. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. mája (TASR) - Dlhoročný kapitán FC Chelsea John Terry odohral v nedeľu svoj posledný ligový zápas v drese londýnskeho klubu. Z ihriska odišiel symbolicky v 26. minúte - práve toto číslo nosil na drese. Spoluhráči mu pripravili čestný odchod, keď utvorili pomyselný chodník cti a kolegu vyprevadili potleskom na znak rešpektu.Terry pre televíziu BBC priznal, že odchod v 26. minúte bol jeho nápad. Vedeli o tom aj hráči Sunderlandu, ktorí v inkriminovanom momente zahrali loptu do autu tak, aby v danej minúte mohlo prísť ku striedaniu. Pre Terryho to bol 717. zápas v drese Chelsea, v klube začal vo veku 14 rokov.vravel dojatý Terry.Ligová kariéra najdlhšie slúžiaceho hráča v histórii Chelsea sa už skončila, ale stále môže zasiahnuť do sobotňajšieho finále FA Cupu proti Arsenalu. Terry sa podľa vlastných slov ešte nerozhodol, či po sezóne ukončí kariéru alebo zmení pôsobisko. Britský bulvár informoval, že na rok by mal odísť hrať do USA, v hre je aj lukratívne angažmán v Číne.