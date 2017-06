Hráči Jeju United s tvrdými trestami po incidentoch v ázijskej LM

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 9. júna (TASR) - Troch hráčov juhokórejského futbalového klubu Jeju United potrestali viacmesačnými suspendáciami po nechutných incidentoch po skončení osemfinálovej odvety ázijskej Ligy majstrov 2017/18 na pôde japonskej Urawy Red Diamonds. Juhokórejský klub musí navyše zaplatiť pokutu 40.000 amerických dolárov.V posledný májový deň vyhrala Urawa doma 3:0 po predĺžení (prvý zápas 0:2) a postúpila do štvrťfinále. Vášne vybuchli prvýkrát po vylúčení hráča hostí Cho Yong-hyunga v 81. minúte a eskalovali po konečnom hvizde. Vtedy prišlo na ihrisku ku viacerým fyzickým potýčkam medzi hráčmi aj funkcionármi.Cho Yong-hyung dostal šesťmesačný zákaz činnosti a pokutu 20.000 USD aj za to, že na konci vbehol na plochu a vyprovokoval konflikty. Jeho spoluhráč Kweon Han-jin dostal dvojmesačný trest a pokutu 1000 USD za udretie protihráča po zápase. Baek Dong-gyu, nehrajúci náhradník, dostal trojmesačný trest a pokutu 15.000 USD za vniknutie na plochu a úder lakťom do tváre protihráča. S pokutou obišiel aj japonský klub, ten musí zaplatiť 20.000 USD, jeden z jeho predstaviteľov sa totiž tiež zapojil do bitky po skončení zápasu.