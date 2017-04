Hráči Juventusu si zachovali chladné hlavy, Enrique: Nebolo nám súdené

Tréner FC Barcelony Luis Enrique, archívna snímka. Foto: TASR/AP/Ivan Sekretarev Foto: TASR/AP/Ivan Sekretarev

Barcelona 20. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona nezvíťazili v šestnástom domácom európskom stretnutí za sebou a nemohli tak pomýšľať na postup do semifinále Ligy majstrov 2016/17. Do stredajšej štvrťfinálovej odvety na Camp Nou proti Juventusu si priniesli manko 0:3 a po bezgólovej remíze sa pre nich súťaž skončila.Katalánci dosiahli všetkých pätnásť triumfov pod trénerským vedením Luisa Enriqueho, ktorý opustí lavičku po tejto sezóne. Posledným zostal ten pomerom 6:1 nad Parížom St. Germain v odvete osemfinále. Podobne zázračný výsledok potrebovali aj tentoraz, ale hráči úradujúceho talianskeho majstra sa nezľakli a pozorným defenzívnym výkonom si zaistili miesto v elitnom kvartete.uznal kvality protivníka stopér FCB Gerard Pique. Cestu Turínčanov za celkovým prvenstvom zastavili v roku 2015 práve Barcelončania, v tomto ročníku sú zostávajúci súperi Real Madrid, Atletico Madrid a AS Monaco. Turín sa v úvodnom semifinálovom zápase musí zaobísť bez nemeckého stredopoliara Samiho Khediru, ktorý videl v stredu žltú kartu za faul na Luisa Suareza.vyhlásil stredný obranca Juve Leonardo Bonucci. Žreb semifinále sa uskutoční v piatok.Enriqueho zverenci zostali v hre o dve trofeje. Vo finále španielskeho Kráľovského pohára (Copa del Rey) si v sobotu 27. mája zmerajú sily Deportivom Alaves, o niečo ďalej majú k víťazstvu v najvyššej súťaži, kde zaostávajú o tri body za Realom Madrid, ktorý, navyše, disponuje duelom k dobru. Mnohé napovie nedeľňajšie El Clasico na Santiago Bernabeu. Zato Juventus môže stále do vitríny pridať tri exponáty, okrem ťaženia v Lige majstrov vedie o osem bodov poradie Serie A a postúpil do finále Talianskeho pohára proti Laziu Rím (piatok 2. júna).citovala trénera Juventusu Massimiliana Allegriho agentúra AP. "Juve je skvelý tím, ktorý dokáže perfektne brániť. Napriek tomu, gól by zmenil obraz zápasu. Vypracovali sme si dostatok možností, ale nebolo nám súdené," dodal jeho náprotivok Enrique.