Hráči Manchesteru City skórovali v tejto sezóne už rekordných 29 ráz

Brazílsky útočník Manchesteru City Gabriel Jesus.

Londýn 15. októbra (TASR) - Manchesterské veľkokluby City a United zostávajú i po ôsmom kole jedinými nezdolanými tímami a naďalej udávajú tón v anglickej futbalovej Premier League. Vedúci "Citizens" si vylepšili skóre vďaka impozantnému triumfu 7:2 nad Stoke City, pod ktorý sa dvomi gólmi podpísal brazílsky útočník Gabriel Jesus. Vyrovnal sa tak so šiestimi presnými zásahmi spoluhráčovi Sergiovi Aguerovi na druhom mieste v tabuľke strelcov. V šlágri kola na Anfielde gól nepadol, Liverpool a Manchester United si tak po dvanástich mesiacoch zopakovali bezgólovú remízu.Hráči Manchestru City rozhodli o zisku troch bodov proti Stoke prakticky už v úvodnej polhodine, keď sa dostali do trojgólového vedenia. Jubilejný stý zápas odohral v domácom drese Belgičan Kevin De Bruyne a bol jeden z najlepších hráčov zápasu. Počas celého stretnutia mali "Citizens" drvivú prevahu, súperovi nastrieľali sedem gólov a v doterajšom priebehu sezóny trafili do čierneho už 29-krát v ôsmich zápasoch. Je to najvyšší počet strelených gólov v tejto fáze súťaže za 123 rokov.povedal po zápase tréner City Pep Guardiola.vyhlásil strelec dvoch gólov Gabriel Jesus.Liverpool privítal na svojom štadióne veľkého rivala Manchester United. V zápase gól nepadol, hoci hlavne domáci hráči mali príležitosti strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Najväčšiu možnosť mal v 34. minúte liverpoolský stopér Joel Matip, no jeho pokus zblízka zneškodnil zákrokom zápasu brankár "červených diablov" David De Gea. "The Reds" mali častejšie loptu na svojich kopačkách, dostávali sa do šancí, ale žiadnu nepremenili. Manchester vystrelil na bránku Liverpoolu iba raz.uviedol pre britské médiá tréner United Jose Mourinho.Kormidelník domácich Jürgen Klopp si myslí, že jeho mužstvo malo na tri body:Citizens (22 bodov) vedú tabuľku s dvojbodovým náskokom pred United (20), tretí je Tottenham (17).