Hračkársky reťazec Toys R Us zatvorí v USA zhruba pätinu obchodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wayne 24. januára (TASR) - Americký hračkársky reťazec Toys "R" Us plánuje v najbližších mesiacoch zatvoriť v Spojených štátoch približne pätinu svojich obchodov. Ich zatvorenie je súčasťou plánu reorganizácie, ktorý má spoločnosti pomôcť dostať sa v krátkom čase spod bankrotovej ochrany.Ako uviedol výkonný riaditeľ Toys "R" Us David Brandon, so zatváraním zhruba 180 obchodov začne firma začiatkom februára, pričom celý proces by mal trvať približne do polovice apríla. Vyše 80 obchodov v Kanade však ostane otvorených, uviedla prezidentka kanadskej divízie firmy Melanie Teed-Murchová.Spoločnosť podala v USA a Kanade žiadosť o ochranu pred veriteľmi v polovici septembra minulého roka, krátko pred začatím kľúčovej obchodnej sezóny. Dôvodom bol postupný presun zákazníkov na internet a rast dlhov. Oznámenie bankrotu vyvolalo obavy o osud zhruba 64.000 zamestnancov spoločnosti.Reorganizácia firmy počíta so zatvorením neziskových prevádzok a skvalitnením internetového predaja, ako aj vernostných programov. Spod bankrotovej ochrany plánuje Toys "R" Us vystúpiť v priebehu tohto roka.