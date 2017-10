Hraničné priechody v Gaze bude od 31. októbra spravovať Palestína

Maskovaní palestínski bojovníci Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 25. októbra (TASR) - Hraničné priechody v pásme Gazy prejdú 31. októbra pod kontrolu orgánov palestínskej vlády. Oznámil to v utorok podľa agentúry DPA šéf palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy Jahjá Sinwár.Sinwár sa takto vyjadril počas utorňajšieho stretnutia, ktoré v meste Gaza absolvoval so šéfmi odborov a regionálnych organizácií pôsobiacich v pásme Gazy.K takémuto kroku pristúpil v rámci snáh o ukončenie desaťročnej rivality medzi Hamasom a medzinárodne uznávanou palestínskou vládou vedenou hnutím Fatah palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása.Fatah a konkurenčný Hamas dosiahli tento mesiac v Káhire predbežnú dohodu o zmierení, v ktorej sa Hamas zaviazal k tomu, že kontrolu nad Gazou odovzdá do rúk palestínskej vlády.povedal Sinwár.Hamas prebral kontrolu nad pásmom Gazy v polovici roka 2007, keď odtiaľ vyštval orgány palestínskej samosprávy vedenej hnutím Fatah. Následné súperenie o moc medzi oboma hnutiami spôsobilo, že pre vyše dva milióny tamojších obyvateľov sa život stal utrpením, priblížila DPA.