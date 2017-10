Hraničné situácie v živote diabetika

Foto: Žijeme život na hrane Foto: Žijeme život na hrane

Bratislava 19. októbra (OTS) - V roku 2017 sa Slovensko teda Slovenská diabetologická spoločnosť pridáva k aktivitám a projektu s názvom „Žijeme život na hrane“, ktoré organizujú české pacientske organizácie. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o možných rizikách zle liečenej cukrovky.Viete si predstaviť, ako sa s cukrovkou naozaj žije? Ako to ovplyvní život pacienta a jeho rodiny?Aký je život na hrane, si budete môcť vyskúšať aj vy vďaka kampani, počas ktorej sa budete môcť vžiť do role diabetika.Počas dníbude pre širokú verejnosť v OC Eurovea v Bratislave pripravené stanovisko (pri predajni Reserved) určené napre nediabetikov ako aj glykovaného hemoglobínu u diabetikov.Sprievodným programom okrem meraní bude aj, čiže chodenie po lane, ktoré posilňuje zmysel pre rovnováhu a držanie celého tela. Od klasického lana sa líši tým, že na chodenie sa využívajú dva pevné body medzi ktoré sa naťahujú polyesterové popruhy šírky 25 mm. Ako ajna hrane budú pre Vás pripravené ajHranice bezproblémového života pri diabete určuje správna liečba a životný štýl. Vďaka nim by sa hodnoty cukru v krvi diabetikov mali dlhodobo udržiavať v správnom rozmedzí. Ak tieto hodnoty presahujú určité hranice, prípadne často kolíšu mimo nich, hrozia vážne zdravotné komplikácie, ktoré vedú k invalidite a ohrozujú život pacienta. Život s cukrovkou nemusí byť životom na hrane, ak pacient pozná hraničné hodnoty, ktoré je potrebné dodržiavať a zvládne hraničné situácie, ktoré choroba môže priniesť.Viac informácií nájdete na www.zivotbezcukrovky.sk