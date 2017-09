Hrdinskí policajti: Zachránili život žene, chcela skočiť z nadjazdu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Trnava 6. septembra (TASR) - Policajti trnavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky Filip Hornáček a Dominik Páleník zachránili v prvý septembrový deň život 43-ročnej žene. Vo večerných hodinách nahlásil občan na políciu, že v Trnave na Coburgovej ulici, na nadchode železničnej trate je žena, ktorá chce skočiť pod vlak.informovala dnes krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.Policajti sa so ženou rozprávali a jej úmysel jej vyhovorili. Na to sa žena rozplakala a odišla s nimi z nadchodu. Po chvíli však odpadla a začala strácať vedomie, tak jej ihneď poskytli prvú pomoc a privolali záchranku. Do príchodu záchranárov sa stav ženy zhoršoval, preto zostali v kontakte s operátorom tiesňovej linky a za jeho asistencie poskytovali žene prvú pomoce až do príchodu sanitky.