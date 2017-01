Hrdinský čin kamionistu: Prerezal pásy vodičke,ktorá skončila v potoku

Ilustračné foto. Foto: TASR – KR PZ Trenčín Foto: TASR – KR PZ Trenčín

Nové Zámky 4. januára (TASR) – Vodička osobného auta Škoda Felícia dnes na mokrej vozovke medzi obcami Jatov a Trnovec nad Váhom stratila kontrolu nad svojím vozidlom a narazila ľavou bočnou stranou do betónového stĺpika. Po náraze sa auto odrazilo a spadlo do potoka.Žene pomohol okoloidúci vodič kamióna, ktorý prerezal pásy a z vozidla ju vyslobodil. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová, 28-ročná vodička z Prievidze pri nehode utrpela zranenia, s ktorými ju previezli do novozámockej nemocnice.Alkohol v dychu ženy zistený nebol, na vozidle vznikla škoda vo výške 1000 eur. Podľa Bruchterovej je presná príčina nehody v štádiu vyšetrovania, je však pravdepodobné, že ju spôsobilo neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky.zdôraznila Bruchterová.