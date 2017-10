Hrdinský prístup: Predavačka v Šuranoch spacifikovala zlodeja

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Šurany 6. októbra (TASR) - Do predajne potravín v Šuranoch vošiel dnes približne o 10.30 h neznámy muž so zbraňou v ruke a od predavačky pýtal peniaze. TASR informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová s tým, žena ozbrojeného muža spacifikovala a spolu s manželom a ďalším zákazníkom, ktorý sa v tom čase nachádzal v predajni, až do príchodu policajtov zadržala.Pri udalosti nikto neutrpel zranenie a nebola spôsobená žiadna škoda. "Policajti po príchode na miesto 44-ročného muža z okresu Levice obmedzili na osobnej slobode a predviedli na policajné oddelenie, kde vykonajú ďalšie potrebné procesné úkony. Na mieste zaistili aj plynovú zbraň a robí sa obhliadka miesta činu," povedala Bruchterová."Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Nových Zámkov začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže. V zmysle trestného zákona hrozí za tento skutok trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov," dodala policajná hovorkyňa.