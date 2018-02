Hričová pokrstila román Štvrtá stena a avizuje televízny seriál Hotel

ilustračná snímka> Foto: TASR/Adriána Antošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - S menom Danica Hričová sa mohli diváci stretnúť v televíznych projektov ako Zita na krku, Búrlivé víno, Divoké kone či v aktuálnom seriáli televízie Joj Vlci. Scenáristka a kreatívna producentka v utorok (6.2.) v Bratislave pokrstila svoju v poradí tretiu knihu s názvom Štvrtá stena. Novinka je pre autorku debutom vo vydavateľstve Ikar. "Píšem preto, lebo musím. Myslím si, že viacero autorov má to nutkanie alebo pocit, že majú niečo povedať, alebo sa len potrebujú z niečoho vypísať," povedala pre TASR Hričová, ktorá svoje predchádzajúce dve knihy vydala pod priezviskom Haláková.V novinke Štvrtá stena rozpráva príbeh dvoch sestier, ktoré by sa nestretli, keby nemuseli. Lucia je herečka, ktorá si úspech predstavovala trochu inak a Dorota úspešná spisovateľka, ktorú úspech obťažuje. Smrť ich otca je spúšťačom netušených právd. Cesta na pohreb znamená niekoľko hodín v tlakovom hrnci. Ide s nimi aj Luciina malá dcérka a mama sestier, ktorá už na obe dcéry dávno rezignovala. Sled "malérov" len odkrýva ďalšie tajomstvá, čo sa roky skrývali a dusili vo vnútorných zákutiach aj utajených snoch. "Moja mama, keď túto knihu prečítala, povedala mi, že sa jej ťažko čítala, lebo v nej vidí moje úzkosti, čo je zvláštne, pretože ja som ten pocit nemala. Snažila som sa to písať ľahkým tónom, trošku ironicko-cynickým štýlom," poznamenala na margo románu, ktorý nesie názov z divadelnej terminológie."Štvrtá stena je tá neviditeľná stena v divadle, ktorá delí javisko od hľadiska, nemala by sa prekračovať. Použila som to ako symboliku. Tá neviditeľná štvrtá stena vo vzťahoch existuje a veľmi ťažko sa prekračuje," komentovala autorka názov nového ženského románu. "Dala som tam veľa zo seba, hoci je to príbeh dvoch sestier, ja sestru nemám, do obidvoch postáv som vložila niečo zo seba, z každej stránky seba," priznala s tým, že písanie je pre ňu forma psychohygieny."Vsadili sme na osvedčenú kartu. Keď niekto vie písať a dokáže písať niečo tak náročné ako televízny seriál, treba mu dať šancu, takýto človek je určite dobrý aj v písaní románu. A čo možno o Danici mnohí ľudia nevedia, v minulosti aj prekladala filmy a divadelné hry z angličtiny, napríklad film Harry Potter a tajomná komnata," uviedla pre TASR Lucia Čarná, PR manažérka vydavateľstva Ikar.Úspešná scenáristka a kreatívna producentka avizovala na krste svojej knihy aj nový televízny projekt, ktorý sa má onedlho objaviť na obrazovkách. Na seriáli Hotel pracovala s filmovým režisérom Michalom Kollárom, ktorý má za sebou úspešnú snímku Červený kapitán (2016). "Nakrúcali sme ho minulé leto v kaštieli v Budmericiach. Je to osemdielny dramaticko-romantický seriál, viac-menej romantická komédia, ktorá spája dve hlavné postavy. V každom diele je aj uzavretý príbeh ľudí, ktorí sa prídu do hotela ubytovať. Je to veľmi pekne, netypicky filmovým štýlom natočený seriál," prezradila Hričová k ambicióznemu projektu, ktorý je seriálovým debutom Michala Kollára. "Seriál nesie jeho filmový rukopis," dodala.Danica Hričová (1978) sa narodila v Bratislave. Vyštudovala divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Od roku 2003 pracuje v televízii ako kreatívna producentka, dramaturgička a scenáristka. V súčasnosti pôsobí v TV Joj. Je vydatá a má dve deti.