Hrivík nedostal od NY Rangers kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt

Na snímke Marek Hrivík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

New York 26. júna (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík pravdepodobne opustí organizáciu New Yorku Rangers, v ktorej sa v uplynulých rokoch snažil preraziť do NHL. Podľa zámorských médií mu vedenie "jazdcov" ako obmedzenému voľnému hráčovi nepredložilo kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt, a tak sa z neho stane neobmedzený voľný hráč. Hrivík tak bude môcť rokovať aj s inými profiligovými klubmi, možný je i jeho návrat do Európy.Dvadsaťpäťročný útočník odohral počas dvoch sezón v NHL 20 stretnutí, v ktorých si pripísal tri asistencie. Väčšinu svojej zámorskej kariéry strávil na farme Rangers, v AHL nastúpil v dresoch Connecticut Whale a Hartfordu Wolf Pack na 318 zápasov so ziskom 168 bodov (61+107). V uplynulej sezóne sa zaradil medzi lídrov Wolf Pack a stal sa asistentom kapitána tímu. Hrivík reprezentoval Slovensko aj na MS 2014 v Minsku.