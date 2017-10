Hrivík prispel dvomi asistenciami k výhre Stocktonu v AHL

Na snímke Marek Hrivík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

New York 29. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík prispel v noci na nedeľu v zápase AHL dvomi asistenciami k víťazstvu Stocktonu Heat 5:3 na ľade Bakersfieldu Condors.Dvadsaťšesťročný útočník má v úvode sezóny v nižšej zámorskej súťaži výbornú formu, v siedmich stretnutiach nazbieral osem bodov (3+5). Svojimi výkonmi si tak pýta pozvánku do prvého tímu Calgary Flames, kanadský klub NHL ho poslal do farmárskej AHL pred dvoma týždňami po tom, čo sa Hrivík doliečil po otrase mozgu.Zo Slovákov bodoval v noci aj obranca Christián Jaroš, ktorý sa jednou asistenciou podieľal na výhre Belleville Senators 3:2 po predĺžení na ľade Manitoby Moose.