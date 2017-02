Hrivnák Klocová s bronzom na ME. Savinovovú potrestali za doping

Slovenská atlétka Lucia Hrivnák Klocová Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. februára (TASR) - Dopingové kauzy a diskvalifikácie po dlhých rokoch menia neustále výsledky na vrcholných podujatiach. Trest Rusky Marie Savinovovej a jej diskvalifikácia na ME 2010 v Barcelone sa dotýka aj slovenskej atletiky a Lucie Hrivnák Klocovej, ktorá sa zo štvrtej priečky v behu na 800 m posunula na bronzovú.Polkárku z Ruska Savinovovú potrestal Športový arbitrážny súd (CAS) štvorročným dištancom od 24. augusta 2015. Jej meno vymažú z výsledkových listín s dátumami od 26. júla 2010 až do 19. augusta 2013. Savinovovej tak odobrali zlato na ME 2010 v Barcelone a pôvodne štvrtá Lucia Hrivnák Klocová sa posunula na bronzovú priečku.Ruska Savinovová prišla aj o titul majsterky sveta v kórejskom Dägu 2011, zlato na OH v Londýne 2012 a striebro na MS 2013 v Moskve.uviedol CAS v stanovisku.povedal šéftréner slovenskej atletiky Martin Pupiš.V odhaľovaní dopingových prípadov sú previnilci často o krok vpredu a neustále sa len dobiehajú. Martin Pupiš:Teraz už bronzová na ME Lucia Hrivnák Klocová si na barcelonské finále detailne spomína.Luciu Hrivnák Klocovú mrzí odvrátená strana športu súvisiaca s dopingom.