Hrnčiar otvoril schôdzu, reč bude o dôchodkoch aj limitoch pre strany

Bratislava 12. júna (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) otvoril 32. schôdzu parlamentu. Poslancov na nej čaká 96-bodový program. Aby zasadnutie netrvalo príliš dlho, členovia parlamentu si na grémiu odsúhlasili, že rokovať budú aj v pondelky, ktoré majú zvyčajne voľné.Poslanci majú rozhodovať o návrhu, ktorým chce Smer-SD zakotviť v Ústave SR vek odchodu do dôchodku. Do ústavy sa má dostať veta, žeDôchodkový vek by sa mohol podľa návrhu znižovať v závislosti od východy dieťaťa.Ako bude vyzerať konečná podoba, zatiaľ jasné nie je. Smer-SD totiž potrebuje aj podporu opozície. Tá buď takéto riešenie odmieta (napríklad SaS), alebo si kladie rôzne podmienky (Sme rodina, OĽaNO). Proti zastropovaniu dôchodkového veku v ústave je aj koaličný Most-Híd.Do pléna sa dostane aj dlho ohlasovaná novela zákona o politických stranách, ktorú predložili poslanci SNS a Smeru-SD. Právna norma určuje limity na počet členov pre strany, ktoré chcú kandidovať vo voľbách do NR SR či Európskeho parlamentu. Novela má tiež zabrániť kupovaniu strán, zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmi.V stredu (13.6.) popoludní sa pred poslancov postaví prezident Andrej Kiska, ktorý vystúpi so správou o stave republiky. Hlava štátu predstupuje pred poslancov so správou o stave spoločnosti pravidelne. Vlani napríklad Kiska kritizoval politikov za korupciu a neschopnosť niesť zodpovednosť. Poukazoval na najväčšie slabiny Slovenska, ktorými boli podľa neho školstvo, zdravotníctvo, kvalita života v regiónoch, vylúčené rómske komunity. V správe sa zastával sociálne slabých a nabádal na zlepšenie stavu.V rovnaký deň dopoludnia sa bude hlasovať o návrhu ĽSNS významne oklieštiť možnosť podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. V piatok (15.6.) budú o svojej činnosti referovať generálny prokurátor Jaromír Čižnár a špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na utorok 26. júna je naplánované rokovanie o Výročnej správe Slovenského pozemkového fondu a o Výročnej správe o činnosti Ústavu pamäti národa.Okrem týchto bodov bude na programe aj voľba predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.