Hrnko: Danko naplnil krajný variant predsedníctva, chceme vedieť prečo

Na snímke podpredsedovia SNS Anton Hrnko (vpravo) a Jaroslav Paška (vľavo) prichádzajú na rokovanie predsedníctva strany pred koaličnou radou v Bratislave 8. augusta 2017. Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) – Pred dnešnou koaličnou radou zvolanou premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) zasadá predsedníctvo strany SNS, ktorej predseda Andrej Danko v pondelok (7.8.) vypovedal koaličné zmluvu. Podľa podpredsedu strany Antona Hrnka ide o pokračovanie predsedníctva, ktoré bolo v piatok (4.8.).„Pokračujeme v predsedníctve, ktoré bolo v piatok. Čakáme, že sa veci vyjasnia a že pôjdu správnym smerom,“ uviedol pri príchode do sídla SNS na Šafárikovom námestí v Bratislave. Hrnko priznal, že nevie, čo viedlo predsedu jeho strany k vypovedaniu koaličnej zmluvy. Na piatkovom predsedníctve sa podľa neho o tom hovorilo ako o krajnej možnosti.„Uvidíme, čo nám povie, pretože my sme mu dali v piatok určitý mandát a naplnil jeho krajný variant. Tak najskôr musíme vedieť, čo bolo príčinou, že sa to použilo,“ vysvetlil.Vypovedanie koaličnej zmluvy Danko oznámil listom cez médiá. Ako dôvod uviedol absolútnu nevyhnutnosť prenastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov. Taktiež stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.Fico v reakcii na tento krok zvolal nadnes rokovanie koaličných partnerov. Namiesto Úradu vlády sa napokon uskutoční vo vládnom hoteli na Bôriku so začiatkom o 10.00 h. Dankov krok považuje Fico za absurdný."Očakáva, že predseda SNS vysvetlí partnerom absurdný krok Slovenskej národnej strany, ktorý nevnáša do spoločnosti pokoj a stabilitu," uviedla v pondelok premiérova hovorkyňa Beatrice Szabóová.Predsedníctvo strany Most-Híd, ktorá dopĺňa koaličný trojlístok, zasadalo v pondelok večer. Od predsedu SNS Most-Híd očakáva, že na dnešné rokovanie koaličnej rady príde s konkrétnym návrhom, čo potrebuje v koaličnej zmluve zmeniť, rovnako aj vysvetlenie, prečo sa rozhodol dohodu vypovedať. Predseda strany Béla Bugár označil situáciu za vážnu. Zdôraznil, že Most-Híd je spoľahlivý koaličný partner, pre ktorého naďalej platí koaličná zmluva.