HRNKO: Hliadka mi chcela zobrať vodičský preukaz ešte pred zastavením

Anton Hrnko, archívne foto. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 30. januára (TASR) - Policajná hliadka bola rozhodnutá zadržať vodičský preukaz poslanca parlamentu a šéfa Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Antona Hrnka (SNS) za údajný priestupok ešte predtým, ako ho zastavila. Policajti boli zároveň už vopred presvedčení o jeho opitosti. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil Hrnko, pričom ako dôkaz zverejnil policajné video, ktoré získal v správnom konaní.Na zázname z kamery umiestnenej v policajnom aute počuť, ako si členovia hliadky medzi sebou vulgárnym spôsobom hovoria, že vodič je určite opitý, že ho majú nahratého, zoberú mu vodičák a hotovo. Podľa Hrnka išla hliadka bez zapnutých majákov rýchlo, on sa jej chcel uhnúť z ľavého do pravého pruhu a práve vtedy mal podľa polície ohroziť vodiča, pred ktorého sa zaradil.tvrdí Hrnko.Koaličný poslanec si na tlačovej konferencii kládol viacero otázok. Pýtal sa, či sa daná hliadka mala v danom čase podľa rozpisu služieb nachádzať na tomto úseku diaľnice alebo ju tam niekto účelovo poslal.povedal Hrnko. Viacero otázok položil aj na piatkovom (27. 1.) správnom konaní, ale nedostal vraj odpovede.povedal.Hrnko kritizoval aj ďalší priebeh zásahu. Pri vykonávaní dychovej skúšky sa k nemu vraj policajti správali neúctivo a zvyšovali hlas.opísal priebeh zásahu.Anton Hrnko tiež upozornil, že v zmysle zákona o Policajnom zbore SR je policajt povinný dodržiavať aj Etický kódex, ktorý ho zaväzuje konať morálne.pýtal sa Hrnko.On sám podľa svojich slov rešpektuje a chápe ľudské konanie, s ktorým býva späté aj zlyhanie.uzavrel Hrnko s tým, že sa bude na konanie polície ďalej pýtať.Polícia zadržala Hrnkovi vodičský preukaz 21. januára popoludní. Dôvodom bolo, že poslanec údajne nedal pri preradení sa z ľavého do pravého jazdného pruhu prednosť v jazde predchádzanému autu. Podľa polície tým tohto vodiča obmedzil a ohrozil. Hrnko trval na tom, že nepochybil, odmietol zaplatiť pokutu 150 eur v blokovom konaní, hliadka mu preto zadržala vodičský preukaz. Poslanec sa podrobil aj dychovej skúške s negatívnym výsledkom.