HRNKO: SIS získala informácie, dôležité aj pre zahraničných partnerov

Anton Hrnko (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Slovenská informačná služba (SIS) získala v minulom roku informácie, ktoré boli mimoriadne dôležité aj pre partnerské zahraničné spravodajské služby. Uviedol to predseda parlamentného branno-bezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) po tom, čo si dnes poslanci vypočuli v pléne správy o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) a o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2016. Rokovali o nich za zatvorenými dverami, keďže ide o vyhradené správy.Podľa Hrnka informačná služba robí maximum toho, čoho je schopná vzhľadom na personálne i technické vybavenie a robí to dobrepriblížil predseda výboru.Slovensko je momentálne podľa jeho slov v bezpečí.zdôraznil Hrnko. Dodal, že správy oboch tajných služieb sa zväčša venovali témam ako terorizmus, ilegálna imigrácia, organizovaný zločin, kybernetická bezpečnosť či hybridné vojny.Podľa opozičného poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) bolo v správach veľa zaujímavých vecí. Tajné služby sa podľa jeho slov snažia. Nemožno im uprieť, že nerobia.odpovedal na otázku, či robia tajné služby dosť v oblasti korupcie.SIS podľa výročnej správy v roku 2016 získavala, sústreďovala, vyhodnocovala spravodajské informácie a poskytovala ich príjemcom ustanoveným zákonom, čím plnila svoje úlohy v spravodajskej oblasti. Pozitívne tak prispievala k spravodajskej ochrane ústavného zriadenia a vnútorného poriadku SR, k zaisteniu bezpečnosti štátu a k ochrane a presadzovaniu zahraničnopolitických a ekonomických záujmov SR.