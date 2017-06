Hromada ešte neprestúpil: Uvidíme, či sa otvorí kapitola Slavia

Jakub Hromada. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Šamorín 8. júna (TASR) - Transfer slovenského futbalového reprezentanta do 21 rokov Jakuba Hromadu do Slavie Praha zatiaľ nie je spečatený. A to napriek príspevku predsedu predstavenstva nového českého majstra na twitteri.uviedol Jaroslav Tvrdík. Kmeňový hráč talianskej Sampdorie Janov, ktorý v ročníku 2016/17 hosťoval vo Viktorii Plzeň, však vo štvrtok ozrejmil aktuálny stav prestupu.povedal Hromada pre TASR.Dvadsaťjedenročný stredopoliar dosiaľ nemal možnosť oboznámiť sa napríklad s plánmi trénera "zošívaných" Jaroslava Šilhavého.zdôraznil Hromada.Vo farbách zosadeného českého šampióna nastupoval po boku skúsenejších krajanov Matúša Kozáčika, Mareka Bakoša, za Slaviu hrá Dušan Švento. Mládežnícky reprezentant s nimi nekonzultoval prípadnú zmenu dresu.dodal Hromada pre TASR. Ten sa v juniorskom veku sťahoval z rodných Košíc do Michaloviec a neskôr do akadémie Juventusu Turín. Pôsobil aj v juniorkách FC Janov a Pro Vercelli. V roku 2015 podpísal kontrakt so Sampdoriou, odkiaľ putoval na hosťovania najskôr do Senice (2015/16) a potom do Viktorie (2016/17).Slovensko reprezentoval na všetkých mládežníckych úrovniach a s tímom Pavla Hapala sa v Šamoríne momentálne pripravuje na záverečný turnaj majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov v Poľsku. Mužstvo malo vo štvrtok od 19.00 h na programe tréning, deň nato naň v rovnakom čase čakalo prípravné stretnutie za zavretými dverami s víťazom III. ligy skupiny Stred ŠKM Liptovský Hrádok.