Hrozba KĽDR vodíkovou bombou bola myslená doslova

Na snímke severokórejský vodca Kim Čong-un počas koncertu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 26. októbra (TASR) - Vysokopostavený severokórejský predstaviteľ uviedol pre americkú televíziu CNN, že svet by mal braťhrozbu jeho krajiny, že bude testovať jadrové zbrane nad Tichým oceánom.Ri Jong-pchil v Pchjongjangu novinárovi zo CNN povedal, že minulomesačné výroky ministra zahraničných vecí KĽDR Ri Jong-hoa v New Yorku neboli len prázdnymi slovami.Podľa Ri Jong-pchila má minister zahraničných vecí veľmi úzke vzťahy s lídrom KĽDR Kim Čong-unom a pozná jeho myslenie. Takže jeho výroky by mal zvyšok sveta brať vážne.Agentúra DPA pripomína vo štvrtok slová Ri Jong-hoa, že Severná Kórea môže otestovať silné vodíkové bomby v Pacifiku. Vyhlásil to v reakcii na tvrdenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že by mohol izolovaný komunistický štátNapätie v regióne sa v minulých mesiacoch zvýšilo po slovných prestrelkách Trumpa a Kim Čong-una a po sérii severokórejských raketových a jadrových skúšok.