HROZBA TERORIZMU: Hudobný festival Rock am Ring napokon pokračuje

Na snímke účastníci hudobného festivalu Rock am Ring odchádzajú po prerušení 2. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecký hudobný festival Rock am Ring bude dnes pokračovať po tom, ako polícia v piatok večer toto podujatie pozastavila pre potenciálnu teroristickú hrozbu.uviedla na sociálnej sieti Twitter polícia v meste Koblenz, informuje agentúra AP.Bezpečnostné zložky dnes ráno pokračovali v obhliadke miesta festivalu; obavy z možného ohrozenia sa však nepotvrdili. Úrady nariadili tisíckam fanúšikov opustiť priestranstvo tohto trojdňového podujatia preBližšie detaily však polícia, príslušné úrady ani organizátori festivalu nezverejnili. Rock am Ring, najobľúbenejší rockový festival v Nemecku, podľa odhadov priláka počas víkendu približne 90.000 návštevníkov.Túto "turičnú" rockovú ponuku doplňuje sesterský festival Rock im Park v bavorskom Norimbergu, na ktorom zhruba 175.000 návštevníkov zažije v inom poradí vystúpenia tých istých hostí ako na festivale Rock am Ring.