HRUŠOVSKÝ: Koalícia sa bude snažiť vyriešiť krízu, na voľby je skoro

Pavol Hrušovský. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - Vládna koalícia sa bude snažiť vyriešiť krízu, na koniec vlády je ešte priskoro. Myslí si to bývalý predseda Národnej rady SR a KDH Pavol Hrušovský, ktorý má s pádmi vlád svoje skúsenosti. Hoci nepredpokladá predčasné voľby, vylúčiť ich nevie.povedal pre TASR Hrušovský.Za vznikom koaličnej krízy vidí akúsi únavu a stratu schopnosti rozumieť si.poznamenal Hrušovský. Verejnosť podľa neho očakávala od vládnej koalície viac pokoja a stability.Koaličná kríza vypukla pred pár týždňami po tom, čo predseda SNS Andrej Danko k dnešnému dňu vypovedal koaličnú zmluvu. Koaliční lídri Robert Fico (Smer-SD), Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Danko (SNS) sa po niekoľkých neúspešných pokusoch stretnúť sa zišli a dohodli prípravu dodatku ku koaličnej zmluve. Hoci ho chceli podpísať už dnes, pracovná skupina sa zišla prvýkrát vo štvrtok (31.8.) a dodatok ešte vtedy nepripravila.Aj keď sa po tejto dohode zdalo, že sa kríza skončila, v niektorých médiách sa objavili informácie, že Danko mal žiadať odchod ministra práce Jána Richtera z funkcie a tiež povedať, že SNS je pripravená hlasovať za odvolanie Richtera s opozíciou. Na to mal Fico hovoriť o spojení s hlasovaním o dôvere vláde. Smer-SD, SNS ani Most-Híd tieto informácie nepotvrdili ani nevyvrátili.SNS však už prostredníctvom podpredsedníčky Evy Smolíkovej otvorene povedala, že by mal premiér Fico vyvodiť zodpovednosť voči Richterovi, tak ako to urobil pri už bývalom ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi (nom. SNS). Danko zatiaľ nepovedal, ako bude SNS hlasovať pri odvolávaní Richtera.