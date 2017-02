HRW kritizovala Pakistan, že núti afganských utečencov k návratu domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 13. februára (TASR) - Zlé zaobchádzanie políciou a vyhrážky deportáciou donútili vlani vyše 600.000 afganských utečencov odísť z Pakistanu a vrátiť sa domov. Uviedla to v dnes zverejnenej správe organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Watch (HRW).Islamabad minulý rok vystupňovalzameranú na vytlačenie Afgancov z Pakistanu. Urobil tak v reakcii na viaceré bezpečnostné incidenty, pričom vzťahy medzi oboma štátmi sa zhoršili, uviedla HRW. Pakistanské úrady totiž tvrdia, že mnohé útoky na pakistanskom území sú prepojené s Afganistanom.Pakistan bol celé desaťročia bezpečným útočiskom pre vyše dva milióny afganských utečencov - registrovaných aj nezdokumentovaných - ktorí ušli pred vojnou v Afganistane.Afganci po návrate do vlasti hlásili HRW tieto druhy zlého zaobchádzania a porušovania ľudských práv: každodenný policajný nátlak, svojvoľné zadržiavanie, policajné razie v domoch Afgancov, čoraz neistejšie legálne postavenie, vylučovanie afganských detí z pakistanských škôl a zatváranie škôl afganských utečencov.Vláda v Pakistane nedávno Afgancom predĺžila legálny pobyt z 31. marca na koniec roka 2017.HRW vyzvala Pakistan, aby umožnil registrovaným afganským utečencom zostať v tejto krajine dovtedy, kým pre nich nebude návrat do vlasti bezpečný, a aby im "poskytol podobnú všeobecnú ochranu pred núteným návratom".Organizácia HRW takisto obvinila Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), že nevyjadruje verejne obavy nad nútenými repatriáciami.