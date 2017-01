HRW: Nemecko a EÚ by mali prestať s deportáciami Afgancov

Na archívnej snímke deportácia Afgancov z Nemecka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 25. januára (TASR) - Členské štáty Európskej únie vrátane Nemecka by mali okamžite prestať s nútenou deportáciou odmietnutých afganských žiadateľov o azyl. Vyhlásila to dnes organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Watch (HRW).Organizácia so sídlom v Spojených štátoch reagovala na správu z utorka, že z Nemecka vykázali do afganskej metropoly Kábul 25 Afgancov.uviedla výskumníčka HRW pre Afganistan Patricia Gossmanová.dodala.Skupina Afgancov deportovaná z Nemecka bola už druhou, ktorú vrátili do Afganistanu na základe dohody dosiahnutej vlani v októbri medzi Berlínom a Kábulom.HRW vyhlásila, že Európska únia "skrútila ruku" afganskej vláde, aby prijala dohodu, že vezme naspäť desaťtisíce Afgancov, ktorých žiadosti o azyl boli v EÚ zamietnuté.doplnila vysvetlenie HRW.Podľa nedávnej správy OSN o civilných obetiach boli útoky spáchané radikálnym hnutím Taliban a ďalšími povstalcami v roku 2016 - zamerané na civilných demonštrantov, vzdelávacie a náboženské zariadenia či médiá -, teda priniesli najväčšie straty na životoch.Vlani od januára do septembra zaznamenala OSN v Afganistane vyše 2500 zabitých a vyše 5800 zranených civilistov.