HRW vyzvala iné demokracie, aby v ére Trumpa bránili ľudské práva

Ženeva 25. januára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) sa obáva, že počas vládnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa. HRW preto vyzvala ďalšie svetové demokracie, aby sa teraz ujali tejtoKenneth Roth, právnik a výkonný riaditeľ HRW so sídlom v New Yorku, vyjadril obavu, že niektoré represívne vlády vo svete môžu zneužiť aktuálnu situáciu, keď je pri moci Trump, a budú tvrdo potláčať disent.Trump dal podľa Rotha najavo. Rovnako znepokojujúcou je tiež nominácia Rexa Tillersona,, do funkcie ministra zahraničných vecí, konštatoval Roth pred novinármi v Ženeve, sídle Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC).