Huawei ostáva svetovou trojkou, rastie však najrýchlejšie

Zároveň dosiahol svoj historicky najvyšší podiel na trhu s dodávkami smartfónov.

Nezávislá agentúra IDC pravidelne zverejňuje rebríček kvartálnych objemov dodávok smartfónov pod názvom Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. Podľa údajov za prvý štvrťrok 2018 obsadil čínsky výrobca tretiu priečku s objemom viac než 39 miliónov kusov, a zarezervoval si tak 11,8-percentný podiel na trhu.

“Spoločnosti Huawei sa podarilo nielen potvrdiť silnú pozíciu na domácom čínskom trhu, ale aj presunúť imidž značky k prémiovejším modelom na zahraničných trhoch a vyplatiť akcionárom dividendy, keďže s 13,8 percentami významne predstihli globálny medziročný rast” píše sa v správe IDC.

Top 3 rebríček medziročne bezo zmien

Medzi najväčšími troma konkurentmi nedošlo k žiadnym posunom. Miesto pred Huawei zabral tradične americký Apple a na vrchole ostáva juhokórejský Samsung.

Predbežné dáta tiež hovoria o celkovom objeme dodávok za prvý kvartál 2018 vo výške 334,3 miliónov mobilných telefónov. Ide zároveň o takmer 3-percentný pokles oproti obdobiu január až marec v roku 2017.

Melissa Chau, výskumná riaditeľka spoločnosti IDC, ale vysvetľuje, že tieto údaje neodrážajú znížený dopyt po telefónoch, ale skôr presun k prémiovým a teda drahším modelom: “Celosvetovo… sa nákupne rozhodnutia spotrebiteľov presúvajú smerom k prémiovým zariadeniam, no zároveň nedosahujú tieto nové smartfóny takú nákupnú konverziu čo do počtu kusov, a to je dôvodom pre pokles objemu dodávok. Keď sa na to ale pozrieme v dolárovom vyjadrení, trh smartfónov neustále šplhá nahor.“

Potvrdzujú to aj dva prémiové modely Huawei P20 a P20 Pro, ktoré predstavil Huawei koncom marca v Paríži. Oba zaznamenali obrovský úspech nielen medzi odbornou verejnosťou, ale aj v zverejnených predajoch za prvý mesiac. Čínskeho výrobcu, dovtedy známeho skôr dostupnou kvalitou a telefónmi strednej triedy, vystrelili tieto zariadenia so špičkovými fotoaparátmi a umelou inteligenciou medzi svetových inovátorov.

Rast trhu smartfónov bude pokračovať



Podľa výskumnej riaditeľky je teda stagnácia či pokles trhu v nedohľadne: “Rast bude pokračovať ešte niekoľko rokov, keďže používatelia si tak zvykli na pohodlie a vymoženosti smartfónov, že sa stávajú na ne odkázanými,” predpovedá Melissa Chau.





